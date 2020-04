Me imagino que por estas latitudes, y por otras, habrá bastantes supervivientes a la pandemia de peste asiática que asoló en medio mundo, también en Pamplona, y que dejó un montón de muertos, entre 50.000 y 100.000 en el mundo, y unos 10.000 en España, aunque aquí se silenciaron las víctimas, y un montón de contagiados con graves problemas pulmonares (neumonías), sobre todo, en gente joven y más en edad escolar, y que algunos, como yo mismo los sufrimos en primera persona, y sin siquiera ir al hospital, encamados, en mi caso más de un mes, y cuidados como buenamente pudieron por nuestras madres y familias, sin ventiladores, sin mascarillas, completamente en silencio, sin aplausos y con una larguísima recuperación. Esto pasó aquí, no en la luna.Yo ni siquiera sabía hasta ahora que aquello ocurrió por la dichosa pandemia de coronavirus de 1957/8, que por lo visto fue la que nos atacó. No estaría de más acordarse de toda esta gente, la mayoría está llegando a la dichosa madurez, y enviarles un sincero aplauso, un cariñoso recuerdo y ánimo para poder pasar este otro tragos.