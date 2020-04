Sistema de voz de dos ascensores municipales, en bilingüe

El Defensor del Pueblo de Navarra ha dado esta recomendación al Ayuntamiento de Pamplona: "De conformidad con lo que establece su ordenanza municipal reguladora de la utilización y del fomento del euskera, utilice la forma bilingüe (castellano-euskera) en el sistema de voz de los ascensores instalados en el civivox del Ensanche y en el del aparcamiento subterráneo de la calle Olite".El Ayuntamiento de Pamplona defendió que según el Decreto Foral 103/2017 el bilingüismo es opcional y, por lo tanto, la grabación es de acuerdo con la ley. El bilingüismo es opcional, claro, pero el Ayuntamiento optó por el bilingüismo por medio de su Ordenanza del Euskara. Por eso, ha recibido esa recomendación.Tiene un plazo de dos meses el Ayuntamiento de Pamplona para comunicar si acepta la recomendación o no.El litigio no ha terminado, por tanto, y no es nuevo. El 7 de febrero de 2019 comenzó, en la época del cuatripartito, con una petición para que se instalara así. El 30 de mayo de 2019 la petición se convirtió en queja en la Oficina del Defensor del Pueblo.El 2 de julio de 2019 el Ayuntamiento de Pamplona comunicó al Defensor del Pueblo que estaba el asunto en vías de resolución ya que estaban dadas las instrucciones para instalar el sistema de voz en bilingüe.El 14 de octubre de 2019 por medio de otro escrito volvió el tema a la oficina del Defensor del Pueblo, porque estaban sin llevar a efecto esas supuestas instrucciones.Por fin, el Defensor del Pueblo de Navarra ha dado su opinión. El bilingüimso que no se estableció en la época del cuatripartito puede quedar instalado en la época de Navarra Suma. O no, ya que no son vinculantes las recomendaciones del Defensor.