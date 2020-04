Errores no permitidos en política

Ya llevamos un mes, y ya va para dos años, el primero de nuestro confinamiento y el segundo de mi salida del otro confinamiento. Hay errores que no se pueden permitir o que considero que no son permisibles en política, por eso mi salida como concejal.Pero cada día que pasa veo errores mayúsculos en eurodiputados, diputados, parlamentarios y alcaldes, incluso las conferencias del jefe del Estado no están a la altura, obviando el arte del pillaje por parte de su padre, aunque vemos que a él tampoco se le da mal el arte de la distracción.Un ejemplo de errores es el comentario del eurodiputado Herman Tersch diciendo que "hay que llenar de féretros la sede del PSOE". O el minuto de gloria del señor Adanero, diputado de Navarra Suma, diciendo en el Congreso que "ahora tendríamos que estar en la playa", o la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, llegando tarde a la conferencia de presidentes autonómicos por hacerse una foto con un avión que portaba material sanitario.Parece que hay políticos que no se han dado cuenta de la gravedad del problema, o simplemente no saben estar a la altura. Otro claro ejemplo de esto es el alcalde de Tudela, que parece no haberse enterado del eslogan oficial de esta cuarentena, "quédate en casa". Y es que no salgo de mi asombro observando cómo le gusta la foto. Desde el confinamiento, hemos podido observar imágenes suyas agradeciendo a los militares su defensa contra el COVID-19, excursión a la residencia y ahora la del Ángel.Me da cierta pena que Aimar no pudiese actuar en la plaza Nueva ante cientos de personas, después de un año esperando el momento de la bajadica. Lo que no se puede tolerar es ver al señor Toquero moviendo y utilizando servicios públicos como Protección Civil, para su beneficio político. Creo que la visita sobraba, ya habrá tiempo para homenajes, y más aún viendo que hay personas en Tudela que no pueden ni siquiera despedir a sus familiares más allegados, el ejercicio de ética que debería hacerse el señor alcalde es como para mirárselo.Los servicios públicos como Cruz Roja o Protección Civil no están para las necesidades políticas de nadie, como ningún otro servicio público (obviaré a las fuerzas policiales que ahí también estaban).Aunque viendo la cuenta oficial del Ayuntamiento de Tudela en Twitter publicitando asambleas regionalistas, da que pensar. Ni siquiera menta a Navarra Suma, y es que no entiendo cómo el resto de sus socios: Partido Popular y Ciudadanos se dejan ningunear por un alcalde de este modo.Jamás he visto en Tudela un gobierno tan unipersonal, y eso todavía me da más pena que el que no se pudiera celebrar el Ángel.Para terminar, no me puedo olvidar y quiero agradecer a nuestra sanidad pública y sus trabajadores, a residencias, trabajadores sociales y resto de trabajadores que se exponen cada día, gracias por los grandes esfuerzos que estáis haciendo. Un millón de gracias.