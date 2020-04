Agradecimiento

El pasado viernes 17 de abril, hacia las 20 horas, tuve la llamada de una vecina de mi comunidad de Echavacoiz Norte. Con sus 95 años, Juana me dijo su problema: se había quedado sin luz, estaba acompañada, pero el panorama cara a la noche no era agradable. Subí a su casa y ya estaba allí otra vecina, que vive enfrente de su apartamento, llamando al Ayuntamiento. Quedaron que en media hora llegaría una persona para resolver el problema. Mientras, revisamos el cuadro de luces, pero había una pieza que saltaba y era imposible la conexión. Llegó un chico joven, sonriente, caluroso (habría venido corriendo), con la mascarilla puesta y con ganas de ayudar. No llevaba herramientas. La mascarilla le molestaba mucho para trabajar. Le dijimos el problema y él llamó a otro para que, vía teléfono, le echase una mano. Inés, que vivía estos días con la de 95 años, sosteniendo su móvil daba luz con la linterna enfocando el cuadro de luces; el chico joven, sonriente y bien dispuesto pidió un destornillador que le dejó Carmen, la vecina de enfrente y, desmontado el cuadro, vio la avería, luego pidió cinta aislante y volvió a cerrar el cuadro de luces. Y la luz funcionó. Carmen y yo estábamos fuera, en el pasillo, porque el espacio de la casa era pequeño. El chico joven ya salía con rapidez, yo le dije€ "ya nos pasarás la factura para que la pueda tramitar por el seguro de contenido". Y el joven contestó, yéndose ya: "No, no, no, ninguna factura, yo soy un voluntario, he venido para ayudar". "¿De dónde eres, de aquí del barrio de Echavacoiz, de Echavacoiz€ de abajo?". "Sí, sí€ de toda la vida". Al llegar al portal, llamó al piso de Juana y la pantalla del vídeo portero quedó otra vez bien conectada. Todo resuelto.Quiero agradecer a este voluntario joven sonriente y bien plantado, del que no sé ni su nombre, el gran servicio que prestó. No pude hablar más con él porque, igual que vino corriendo, se marchaba igual de rápido, y porque a mí se me quebraba la voz de emoción. Gracias también al Ayuntamiento que facilitó la gestión. Gracias chico de Echavacoiz€ de toda la vida. Muchísimas gracias. Dios te lo pagará con creces.