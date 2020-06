El día 23 de febrero de 2020 tuve un accidente de coche. Otro coche me pegó por detrás. Del golpe me quedé con mucho dolor en el cuello por lo que me mandaron a rehabilitación al Hospital San Juan de Dios después del confinamiento de 3 meses. Estaba bastante mal. El grupo de fisioterapeutas del centro y el doctor Rey me han puesto bien. Estoy muy feliz por todo lo que han hecho por mí en todos los aspectos. Gracias a todas las personas que trabajan allí.