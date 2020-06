El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona está intentando desmantelar, de la manera más caciquil posible, los servicios de atención a menores, txikis, adolescentes y jóvenes de nuestros barrios.Yo llegué a Pamplona hace más de 20 años, ya no sé si soy de aquí o de allá, lo que sí sé es que gracias a Aldezar me he sentido tan de casa, de Pamplona como cualquiera, me han ayudado en la crianza, educación y desarrollo de mis hijas. Es un servicio público de calidad que por la vía de la imposición se quieren cargar y creo que es hora de que las familias estemos con Aldezar.Sí, ahora Aldezar nos necesita, como nosotras necesitamos de su trabajo, su entrega, su cercanía, su implicación€, construir un barrio, sostenerlo, promocionarlo es lo que ha hecho Aldezar durante 25 años. Nuestros txikis, jóvenes, e incluso ya adultos y adultas, no serían lo que son si Aldezar no hubiese estado apoyando a las familias. Han prevenido, quién sabe qué situaciones podíamos haber vivido si no hubiese sido por su objetividad, su imparcialidad, su fomento de la cultura, del deporte (se han inventado una promoción del deporte sin contar con absolutamente ningún medio ni prácticamente apoyos del Ayuntamiento), nuestro barrio sería otro. Como dice una amiga, "se merecen un monumento". Este creo que es el sentir de la inmensa mayoría del barrio, por eso vamos a aportar, a proponer, a escuchar y a hacer lo que sea necesario. También nuestros hijos e hijas es importante que estén apoyando, haciendo lo que Aldezar les ha enseñado a hacer, dialogar para construir, proponer, escuchar, debatir, hacer, trabajar€ porque en algún momento de su vida han sido Aldezar o lo siguen siendo.La disposición del personal técnico y voluntario es total, como siempre, y esto es muy de agradecer, por eso y porque nos han apoyado, ayudado y acompañado en la crianza y educación de nuestras criaturas, vamos a estar con ellos y ellas. ¡Todo el barrio con Aldezar! Nos toca defender lo que tanto bien ha hecho a nuestro barrio.Agradecería ver cómo quien está en los foros donde se pueden plantear estas cuestiones lo hiciese, ver cómo la oposición, como mínimo, cuestiona esta decisión, la rebate y apoya a las familias y personal técnico y voluntario que se han manifestado en contra de ella. Es algo muy muy importante, no es ninguna banalidad, es crucial para la vida de los barrios, para su desarrollo, para que el trabajo de años, la manera de desarrollarlo tenga un sentido. Apoyar lo público, lo comunitario, la coeducación, la prevención, la conciliación y tantas cosas que son la esencia de estos grupos de trabajo de los barrios es ahora imprescindible. Imagino que están en ello€Hemos estado 25 años buscando a Olentzero, seguro que su magia aparece y pone orden en esta racionalidad reaccionaria.