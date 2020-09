En recuerdo de Blanca Urabayen Galdiano

Ha fallecido Blanca Urabayen, una mujer muy inquieta culturalmente hablando. La poesía, el arte y la música han formado parte de mi vida desde la juventud, decía. Empecé con Espronceda y Antonio Machado y no he dejado de asistir a clases de literatura, poesía e historia del arte. Hace años recibí clases de poesía y métrica de don Ángel de Miguel Martínez y actualmente asisto semanalmente a las clases de don Salvador Gutiérrez Alcántara, alma mater de la Umafy, y he escrito en su revista de poesía Gente grande del grupo Bilaketa. En este curso la conocí hace unos años, cuando las clases eran en el edificio de la estación.Escribió un libro en 1995: Alrededor del Monte Deyo (Monjardín) un recorrido sobre el arte en los pueblos de mi entorno. La poesía, en este caso, es solo testimonial. En octubre del año 2000 publiqué Besos de Otoño con relatos, sonetos y romances. Por último, en la Navidad de 2016, presenté Relatos y música en el Camino de Santiago, una recopilación de poesías y sonetos aparecidos en las distintas publicaciones en las que he colaborado, como en el programa de fiestas de Estella-Lizarra, todos los años.Iba a cursos de arte en la casa de cultura, allí también coincidíamos y la música le gustaba mucho y se le podía ver en los conciertos corales, en los de la banda, etcétera.Goian bego. Descansa en paz, Blanca. Ha sido una suerte conocerte.