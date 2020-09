El rebaño al cole y covid-19

Por narices. En pleno pico de epidemia todos al cole. Una temeridad y un grave riesgo para los escolares y sus familias. ¿Qué problema hay en retrasar unos meses esta vuelta y acabar el curso esos meses más tarde? ¿Y qué problema habría en suspender este curso? La vida es muy larga y los chicos no tienen prisa. Un año sabático podrían dedicarlo los alumnos a otros estudios fuera de las escuelas: repasar cursos anteriores, estudiar idiomas, arte, música... Podrían dedicarlo a actividades deportivas con más intensidad. Los profesores lo podrían dedicar a preparar sus proyectos, sus tesis, sus oposiciones. A estudiar y a ponerse al día en sus materias. Pero no: el rebaño al corral y ¡que sea lo a que Dios quiera! Creo que no se podrá continuar el curso y el ensayo nos traerá miles de contagiados.