Civivox Iturrama insalubre

Insalubre desde su inauguración. Sí, muy bonito con sus ventanales, pero... ¿cómo se ventila?Las ventanas de las aulas solo se abren unos diez centímetros, los otros ventanales, los del pasillo, no se abren. Esto en la parte baja, en la planta de arriba, en la biblioteca, por ejemplo, en primavera cuando hace buen día, da el sol por ambos lados y se acumula tal calor que se hace imposible respirar.Requiriendo una mayor apertura de las ventanas en las aulas al personal del centro, nos responden que no puede hacerse a causa de la falta de seguridad.Si esto resulta insano en tiempos normales, en estos de covid, es decididamente peligroso para la salud, puesto que, aunque se observen los protocolos de limpieza, distancia social, mascarillas, etcétera, no hay ventilación suficiente y por lo tanto los aerosoles que ahora se han demostrado via de contagio permanecen en el ambiente todo el tiempo.Aunque hay personas que acuden a las distintas actividades del centro, somos muchas las que, por edad y otros factores de riesgo, nos vemos abocadas a renunciar a ellas o a correr un peligro elevado y real de contraer el virus.Señores del Ayuntamiento, ¿de verdad es tan complicado instalar un sistema de seguridad y poder así abrir las ventanas de las aulas como es debido para ventilarlas?Yo creo que no.