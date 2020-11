Por medio de estas líneas quería mostrar mi agradecimiento al personal sanitario de la clínica San Miguel por el trato recibido los días que estuve ingresado en este centro hospitalario.La verdad es que los días se hicieron más llevaderos gracias a la simpatía y profesionalidad tanto de celadores, enfermeras y personal de limpieza y los dos médicos que me atendieron.También quería agradecer las llamadas del personal de cocina para preguntarme qué deseaba comer y cenar. Por cierto, los desayunos eran exquisitos. ¡Así da gusto!Tampoco me olvido de los consejos que me dio una enfermera, ella ya sabe quién es. Gracias de todo corazón a todos y a todas. Estamos en buenas manos. Eskerrik asko!