Presupuestos forales

Llevamos semanas con los presupuestos. Unos presupuestos que son negociables con quien el gobierno quiere. En este caso el PSN no quiere que Navarra Suma entre en ellos. Sus motivos tendrá pero quizás habría que escuchar sus propuestas. Lo que no se puede es desde el principio decir que si pactas con Bildu olvidarte de Navarra Suma. Cuando se aprueben los presupuestos será el momento de que todo lo destinado llegue a cada departamento. En este año el Departamento de Salud tendría que tener el que más ayuda dada la situación covid. Intentemos que Navarra tenga unos presupuestos lógicos, adecuados y para todos los navarros. Dejen sus diferencias políticas y creen unos presupuestos lógicos y adecuados. Las subidas del 0,9 no las entiendo. La clase política tendrían y deberían dar ejemplo y no subirse sus sueldos.