Euskarafobia en Eguesibar

Animamos a cualquier persona que así lo desee a visionar y escuchar las intervenciones que se dieron en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Eguesibar el pasado 6 de octubre, en el punto 17 del orden del día, Moción de apoyo a la edición de Euskaraldia 2020. El acta se encuentra colgada en la web municipal en el apartado de plenos.

Podrán escuchar con asombro un auténtico ejercicio de euskarafobia por parte de la portavoz del grupo municipal de Navarra Suma y un ejercicio de cinismo político por parte del portavoz del grupo del PSN.

Entre las perlas que suelta la concejala delegada, entre otras áreas, de euskera, se encuentran expresiones como "no se habla euskera porque no se quiere", "el euskera no forma parte de la vida de los navarros", "posible malversación de dinero público", "el euskera se politiza con fines nacionalistas", "cada vez que Bildu presenta una moción sobre el tema, cientos de vascoparlantes no nacionalistas dejan el euskera"€

Por parte del PSN, cuyo voto favorable hubiese decantado el que la moción fuese aprobada, se justifica su negativa porque se trata de una iniciativa privada (cuando si se citasen todas las iniciativas privadas que el PSN apoya llenaríamos todos los artículos de opinión de un mes), y sobre todo por no estar de acuerdo cuando se dice en la exposición de motivos de la moción que la campaña de Euskaraldia trata de ayudar al cambio de hábitos lingüísticos.

Para el PSN no hay que mejorar las posibilidades de desarrollar el uso del euskera, para ellos todo uso lingüístico tiene que estar basado en la libertad, el derecho y el cumplimiento de las leyes. Por ese motivo votan en contra de una moción cuyo fundamento es precisamente la libertad de las personas vascoparlantes a utilizar su lengua, el derecho que tienen para hacerlo libremente amparado por leyes internacionales y forales que promueven el fomento del uso de una lengua minorizada.

La campaña Euskaraldia no contiene ningún elemento impositivo, es totalmente voluntaria y no se obliga a nadie a hacer algo que no desee. El euskera es lengua oficial en parte de Navarra y cooficial en otra parte. Pero a pesar de ello, no figura como obligatoria en ninguna normativa. El castellano es la única lengua que nos viene impuesta por ley.

El euskera es la lengua original de Navarra. Si en estos momentos se trata de una lengua minoritaria, es porque se ha impuesto históricamente un cambio en los hábitos lingüísticos, unas veces por la fuerza y otras por la colonización del castellano como lengua impuesta por un sistema económico, social y político imperialista.

La imposición de lenguas imperialistas mayoritarias la estamos viviendo con la intromisión del inglés en nuestras vidas cotidianas, con el beneplácito de partidarios de políticas neoliberales como parece ser el portavoz del grupo municipal del PSN.

Las personas euskaldunes son muy respetuosas con quienes no entienden el euskera, y si en un grupo hay una única persona que no domina la lengua, enseguida se pasan al castellano. Por eso, Sr. Jiménez y Sra. Múgica, tienen ustedes la falsa impresión de que no se quiere usar el euskera.

El Ayuntamiento de Eguesibar, a pesar de que cuatro de los seis grupos municipales que lo componen estaban de acuerdo, no apoya la campaña Euskaraldia 2020, sin embargo, la campaña se está llevando a cabo por iniciativas populares. Al final de la misma sería interesante conocer el número de personas que voluntariamente se han colocado una chapa para contribuir a que el uso del euskera aumente y se haga visible.

Defender y promocionar el euskera significa defender y promocionar la sociedad navarra, los derechos de sus habitantes, su futuro como colectividad libre, diversa, abierta y democrática. En eso están algunos grupos, mientras otros se enrrocan en la imposición, los odios y el no respeto a las leyes.

Urbi Auzo Elkartea