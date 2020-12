Que los más pequeños no pierdan la ilusión

El otro día estaba hablando con mis primos pequeños, que todos rondan los 11 años, y me expresaron su desilusión sobre estas Navidades. Me dio mucha pena y pensé en cómo explicarles que a veces las cosas cambian y nos toca adaptarnos al medio. Que cuando nos hacemos mayores hay celebraciones que ya no se viven igual y que nosotros somos los responsables de vivirlas con alegría y cariño a pesar de las circunstancias. Solo quise intentar que recuperasen esa ilusión y que lo viesen desde otra perspectiva. Creo que ahora mismo es muy importante apoyar a los más pequeños, ya que la situación de por sí es complicada, y sus sentimientos y emociones son muy importantes. La infancia en sí es importante y debemos cuidarlos y apoyarlos. Para que sean personas felices y formen una futura sociedad feliz y con ilusiones por las que seguir adelante. En situaciones complicadas, en etapas tan importantes como la infancia, es importante que se sientan apoyados, tanto por su familia como por sus profesores y personas de su alrededor que conforman su día a día.