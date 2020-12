Itoiz, futuro de la zona y del resto de Navarra 15 años después

El Departamento de Cohesión Territorial ha calculado que las obras del Canal de Navarra para llevar agua a la Ribera generarán 3.160 empleos a jornada completa los próximos años. Según se indica también desde estas mismas fuentes, por cada millón invertido en infraestructuras se generan 14,4 puestos de trabajo. De ello deducimos por una simple regla de tres, que las obras del embalse de Itoiz, culminadas en 2004 con 169 millones de euros de inversión, debieron generar 2.433 puestos de trabajo. Y nos preguntamos; ¿cuántos de estos puestos de trabajo se encuentran en la comarca de Itoiz? Me temo que, al igual que el agua del Irati, discurrieron aguas abajo.

Y es que, una vez más, y ya son muchas, no puedo pasar por alto después de leer los muchos reportajes sobre la rentabilidad que el Canal de Navarra va a aportar al sur de Navarra acordarme de la complementariedad de recursos Montaña-Zona Media-Ribera de la que tantas veces hacemos gala de presumir los navarros, de la solidaridad entre nuestros territorios y, en definitiva, de la sinergía de nuestros recursos para generar riqueza. Y me acuerdo, irremediablemente, de la zona que ha generado esa riqueza; los valles prepirenaicos de Arce, Oroz-Betelu, Longuida y Aoiz. Hablan todas las noticias y artículos de los miles de empleos generados a través del Canal de Navarra; hablan de futuro y prosperidad, de seguridad, de diversificación, de rentabilidad y de productividad; y no puedo evitar recordar ni pasar por alto el grave grado de destrucción de empleo al que está asistiendo estos últimos años el territorio donde se ubica el embalse de Itoiz, que habla de todo menos de futuro, de seguridad, de rentabilidad o productividad.

Ahora que el Gobierno sigue invirtiendo en el Canal de Navarra, extendiendo su abastecimiento de agua y regadío, y ofreciendo entusiasmo y futuro a navarros de la Zona Media y Ribera de Navarra, debe enmendar y esforzarse en compensar la generosidad y solidaridad de nuestros pueblos con el resto de navarros y navarras que necesitan de sus aguas, ofreciéndonos al mismo tiempo una garantía de futuro y supervivencia. Esperemos que el Gobierno de Navarra haga el máximo esfuerzo en llevar a cabo el pronunciamiento de todos los grupos del arco parlamentario de Navarra para buscar medidas compensatorias y piense en todos por igual, porque si Itoiz ha supuesto para mucha gente la culminación de un sueño, para otros sigue siendo una enorme frustración.

Y ya que se refieren los últimos artículos periodísticos a la importancia del proyecto del Canal de Navarra dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S3), recordemos que en el Informe de Despliegue Territorial de diciembre de 2018 para dicha Estrategia, se indica que de todas las comarcas de Navarra, el Prepirineo es la segunda que peor evolución demográfica presentaba de Navarra, después del Pirineo, y la peor de la Comunidad Foral en evolución de empleo.

El autor es alcalde de Aoiz