A los carlistas vasconavarros

He recibido la iniciativa que habéis presentado un número muy representativo de carlistas vasconavarros para que la primera estrofa del Gernikako Arbola pueda ser el himno oficial de toda Euskal Herria.Como bien sabéis, todos los Reyes de la Dinastía Carlista que me precedieron, juraron y protegieron los Fueros. Lo hizo Carlos VII jurando los Fueros de Vizcaya y Guipúzcoa.Lo hizo mi aitete don Javier, jurando en 1950 los Fueros de Vizcaya a la sombra del árbol de Guernica, símbolo de las libertadas vascas, y una de mis primeras actuaciones como Titular de la Dinastía fue la de jurar los Fueros de Navarra, tanto en castellano como en euskera, en el Monasterio de Irache, a los pies de Montejurra, nuestra Montaña Sagrada.La primera estrofa del Gernikako Arbola es la más bella canción que refleja el respeto a los Fueros y el sentimiento de todo un pueblo.Por todo ello, me adhiero a esta iniciativa, porque hoy, en pleno siglo XXI, como ayer, el Carlismo siempre está en vanguardia, defendiendo los derechos y libertades de los pueblos.