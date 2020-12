'Pana' no es solo una tela

El vocablo pana en Latinoamérica no solo es el nombre de la tela. Pana es, básicamente, un buen amigo, pero también es un sinfín de cosas más.Según lo investigado por mí, este vocablo nace allá por la década de 1960-1970, en New York, EEUU, cuando el nacimiento de la salsa (fusión de muchos ritmos) como estilo musical latinoamericano estaba en pleno apogeo. Los salseros puertorriqueños, cubanos, panameños y venezolanos se concentraban en dicha ciudad. Estos utilizaban mucho la palabra inglesa partner (socio, compañero, pareja) para referirse a sus amigos y/o conocidos. El excesivo uso de dicha palabra por parte de los salseros y latinoamericanos en general fue derivándose en pana. Y así se produce el nacimiento de pana, lo que podemos denominar como un anglicismo. Son muchas las letras de canciones de salsa en la cual podemos encontrarla. Este comenzó a usarse ampliamente en Venezuela, específicamente en la zona central (Caracas, Valencia y Maracay). En Puerto Rico, Panamá, Cuba, también se usó ampliamente, pero fue en Venezuela donde más caló, y hasta hoy se usa, inclusive permeando a las nuevas generaciones por igual, la usa un abuelo y el nieto le entiende.Pana es un vocablo versátil, útil, amplio, casi infinito, no tiene género. Lo podemos usar para denotar amor, amabilidad, alegría y muchas emociones y sentimientos más.Usos y ejemplos de pana;Cuando se recomienda a un amigo: "ese es mi pana de toda la vida, pongo las manos en el fuego por él".Cuando se quiere demostrar que alguien es amable: "me atendieron muy bien, la gente es súper pana".Cuando olvidas el nombre de alguien: "¿cómo es que se llama este pana?".Se puede usar para indicar tanto a personas que amas como para personas que ni conoces.Por ser neutro, el género del sujeto se resuelve con el artículo o con el pronombre; "ella es mi pana", "él es mi pana", "una pana", "un pana". También se puede usar en una misma oración con diferentes significados, por ejemplo, "ese pana (se te olvidó el nombre) es tremendo pana (amable)".Pana no conoce estratos sociales ni títulos académicos, la usamos todos y todas por igual.Para mí, pana es amor, amistad, amabilidad.Si se puede amar a una palabra y todo lo que ella implica, entonces yo amo con total y absoluta demencia a pana.Un abrazo mis panas.