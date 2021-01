Agradecimiento de la Asociación de Belenistas

Este tiempo que hemos vivido, y lo que nos queda por delante, es un tiempo distinto. No se me ocurre decir que peor. Pero es distinto.Nos está enseñando a dar las gracias con más sinceridad, a ser más conscientes de lo mucho que recibimos de nuestros semejantes.En la Asociación de Belenistas de Pamplona hemos querido mantener la tradición anual de la exposición de Los Belenes en Baluarte y hemos comprobado el agradecimiento de los visitantes por abrir la puerta a una cierta normalidad en la Navidad de la ciudad. Han sido muchos los que al salir de la visita se han dirigido a nuestros compañeros que estaban de guardia para dar las gracias.Lógicamente nos ha llenado de satisfacción la buena acogida y nos da nuevos impulsos para empezar a preparar la Navidad 2021. Damos por bien empleado todo el esfuerzo que requiere montar y abrir una exposición a lo largo de 28 días. Durante los meses que han pasado desde las etapas de la desescalada hasta el 2 de diciembre estuvimos enfrascados en trabajar para hacer posible esta exposición con la incertidumbre de no saber si iba a ser posible. Hemos puesto los medios humanos y de higiene para abrir la muestra con la mirada puesta en evitar los contagios. Parece que lo hemos conseguido. Ahora toca que mostremos nuestro agradecimiento:-Al público que ha asistido.-A Baluarte, que desde el primer momento nos animó y puso a nuestra disposición todos los medios.-A los medios de comunicación de todo Navarra que ha dado a conocer la noticia.-Al Ayuntamiento de Pamplona y a todas las instituciones públicas y privadas que han querido que les colocáramos nuestros belenes.Gracias a todos hemos podido hacer que la tradición de nuestra tierra siga presente a pesar del tiempo difícil que nos está tocando vivir. Finalmente, tengo que dar las gracias a todos los socios de nuestra asociación que, dentro de sus posibilidades, han echado una mano en todo el operativo necesario para hacer realidad una Navidad lo más parecida a todas las de nuestra vida. Gracias de verdad.

El autor es Presidente de la Asociación de Belenistas de Pamplona