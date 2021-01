Brote en Lumbier: Una lumbierina afectada por la insolidaridady no por el covid

A quienes nos han puesto en los titulares y nos dejan temblando por las consecuencias de su egoísmo no les voy a decir nada. No ahora.

Pero si te lo voy a decir a ti, que has cumplido todas las normas (que no son pocas).A ti, que has decidido no juntarte con tu familia o amistades en navidades (dura decisión).

A ti, que estando de cara al público y aún con mascarilla atiendes con una sonrisa en los ojos.

A ti, que se te escapan las lágrimas cada vez que piensas en el abrazo que vas a dar a esas personas que tanto quieres cuando todo esto pase€

A ti, que ofreces tu ayuda a toda persona que lo pueda necesitar y lo haces de corazón.

A ti, que cuidas de nuestras personas mayores en la residencia.

Porque si de algo nos podemos enorgullecer es de los valores que tiene Lumbier.

De todas las personas que hacen que Irunberri sea un pueblo vivo.

A ti, ¡gracias! Eskerrik asko!