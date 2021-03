Golpear y otras muchas cosas

Arnaldo Otegi nos dice que "gran parte de la población" rechaza a la Ertzaintza "por golpear a la gente". Yo me pregunto, ¿qué parte de la población es esa? Por favor, enumérela, ya que no deseo pertenecer a esa población mayoritaria a la que usted menciona. Cuando leo esta noticia, justo a su lado aparece otra: La Ertzaintza incauta 700 kilos de marihuana en una lonja de Portugalete. ¿No sería, por casualidad, en la herriko taberna? El señor Otegi debe estar tremendamente enfadado con la Ertzaintza, puesto que hace unas semanas se procedía por dicho cuerpo policial al traslado a comisaría de su alumna más aventajada en el Ayuntamiento de Gasteiz, por la falsificación y suplantación de identidad. Dicho sea de paso, parece ser que la misma señora ya fue expulsada ese mismo día del partido que usted representa. Señor Otegi, usted me recuerda al mafioso Pablo Escobar, uno de los narcos más sanguinarios, con cientos de muertes a sus espaldas, siendo la mayoría de ellos policías colombianos, encargados, entre otras cosas, de la lucha contra el narcotráfico. Luego, este señor (Pablo Escobar) procedía a la construcción de iglesias, escuelas... para ese mismo pueblo, con el fin de que le fueran perdonados sus pecados.