Menos telebasura, más participación y debates políticos

Estamos superando esta pandemia que lo abarca todo. Y gracias a la entrega y esfuerzo de tanta gente, dejará paso a un periodo de reflexión. También nos está dejando mucho aislamiento y dolor a todos los niveles. Por esto y desde este periodo de reflexión que va a llegar, necesitamos un nuevo resurgir democrático, en base a una mayor transparencia con lo que se hace. Por ejemplo, estamos sufriendo momentos de una gran incertidumbre política y económica y no olvidemos que democracia no son los políticos, sino somos todos. Los partidos de izquierdas se caracterizan por impulsar niveles máximos de participación ciudadana en la vida política. La seguridad democrática y económica que deseamos radica en la participación ciudadana. Creo que la incertidumbre social es por el miedo a que los ciudadanos opinemos. Soltar el miedo implica dejar que los ciudadanos tengamos más margen de participación en lo que deseamos para nuestro país. Por esto y por la grandísima desconexión de los políticos con los problemas de los ciudadanos (y a la inversa), urge buscar nuevos cauces de participación. Por ejemplo, ni un 1% de los jóvenes pertenecen a un partido político. Participación es que podamos elegir abiertamente a nuestros representantes; establecer canales de opinión en las leyes importantes que se aprueban. Realizar encuestas. Expresar libremente lo que deseamos y que tipo de país queremos. Qué instituciones representan a una gran mayoría de Navarra, y cuáles no. Por ejemplo, llevamos años sin oír sobre el derecho de Navarra en la Disposición Transitoria Cuarta. Dejemos de bloquear los contenidos interesantes con tanto corazón y telebasura. Que se realicen debates políticos como el que dirige Iñaki López en La Sexta, pero más interactivos, con auténtica participación online. Mantenernos bien informados es importante, porque genera despertar interés por el propio país y comunidad. Creo que el descontento de la gente es debido a la falta de transparencia. A mayor participación ciudadana, menos incertidumbre, más estabilidad y seguridad. Que se busque la manera de unirnos y de comunicarnos más entre nosotros. Es decir, despertar una mayor conciencia social y ciudadana.