Carta al Gobierno de Navarra

el aquí firmante, en pleno uso de mis facultades mentales y por tanto con plena capacidad para exigir mis derechos fundamentales, manifiesto:

-Que he tenido conocimiento de que ese Gobierno de Navarra ha decidido suspender la administración de la vacuna de Astrazeneca, porque supuestamente no ofrece seguridad, al ciento por ciento, de que no va a producir efectos secundarios que incluso pueden ser mortales.

-Que según la EMA esos posibles efectos secundarios son menores, estadísticamente, que la probabilidad de contagiarme de covid-19, si no me vacuno. Teniendo en cuenta que tengo 68 años, estoy en un grupo de mayor riesgo por covid-19 que por no vacunación.

-Que la posibilidad estadística de sufrir esos efectos secundarios son menores que sufrir un accidente grave de tráfico acudiendo a visitar a los amigos que tengo presos y dispersados por la geografía española por decisión del Gobierno español, que nos condena a los familiares y amigos a viajar periódicamente a dichas cárceles de dispersión, sin tantos remilgos que con Astrazeneca.

-Que es conocido que todos los medicamentos son susceptibles de producir efectos secundarios, incluso mortales, en porcentaje incluso mayor que Astrazeneca, sin que hayan sido retirados.

-Que si yo me contagio, puedo a mi vez contagiar a otras personas, con el consiguiente cargo moral que ello me produce, por si alguna de esas personas sufre daños por ese contagio.

-Que considero que mi obligación ante la comunidad es poner los medios oportunos para evitar mi contagio y el contagio de mis personas cercanas.

-Que es tradición en Nafarroa la práctica del auzolan, para la ayuda entre vecinos. Considero que ponerse la vacuna es una manera de practicar el auzolan.

-Que la legislación universal de Derechos Humanos reconoce mi derecho al uso de mi libertad para decidir sobre mi salud en tanto no perjudique a otras personas.

-Que considero que en ejercicio de dicho derecho a decidir sobre mi salud, es beneficioso para mí y mis vecinas que ese Gobierno de Navarra me administre una vacuna cuanto antes, incluso con Astrazeneca.

-Que por estas y otras razones que no expongo para no ser cansino.

Solicito a esa Administración Foral que, a la mayor brevedad, se me cite para administrarme la vacuna Astrazeneca, bajo mi responsabilidad.

Por medio de este escrito asumo toda la responsabilidad de lo que pueda sucederme por que me administren dicha vacuna, eximiendo al Gobierno de Navarra de toda responsabilidad.

