La pregunta del día

¿Te vas a vacunar? Es la pregunta que hoy está en la calle, porque ante las noticias que nos dan, lo cierto es que te crean dudas. ¿Me pongo la vacuna? ¿Qué vacuna me pongo? ¿Qué será peor, vacunarse o no? Son tantas las noticias sobre la pandemia... Ha sido todo tan extraño que vivimos en un mar de dudas y confusiones. En el entretanto nos estamos arruinando, si no nos mata el bicho, la ruina que se avecina es todavía peor. Se baraja también que este caos mundial esté organizado, e incluso se dan los nombres de los posibles organizadores, que de ser así, habría que felicitarles por lo bien que lo están haciendo. Parece ser que en China es ahora donde mejor están, y como sabemos allí tuvo lugar el descubrimiento del bicho. No hace mucho leíamos que unos investigadores habían descubierto que a los ratones no les gustaba el queso, y confíemos que no tardemos tanto tiempo en saber con precisión el origen del bicho y/o covid-19.