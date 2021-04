Agradecimiento al Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea

En estos días en que estamos que todo es crítica y mirar la paja del ojo ajeno, necesito agradecer a las personas involucradas en el proceso que me está tocando vivir.Hablo de un cáncer de mama, y considero que he tenido la suerte de tenerlo ahora, en estos tiempos. Es impresionante el protocolo que hay establecido. Cuánto han tenido que sufrir, psicológica y físicamente, tantas y tantas mujeres para que se llegue a este punto en el que el proceso sea tan completo.Te miman desde el minuto uno, por lo menos yo así lo he sentido, y te dan todo hecho.Nunca me había planteado una cirugía plástica, y cuando me preguntaron qué quería que me hicieran después de la mastectomía, no tenía ni idea qué responder. Era un momento de shock, pero no he tenido que pensar, hemos ido dando pasos poco a poco, según lo establecido.Aquí está la parte humana, desde la primera mamografía en la que algo vieron, me he sentido acompañada, cuidada y me han hecho el proceso fácil.Tienen un equipo que tienen muy claro cuál es este proceso y por lo que vamos a pasar.Así que agradecer a todas las personas por las que he pasado en mamografía, ecografía, resonancia, operaciones, tratamientos, analíticas, electros, incluso las PCR.Médicos, enfermeras, auxiliares, anestesistas, celadores, gracias a todo el equipo de cirugía de mama, oncología y al de cirugía plástica. En particular quisiera nombrar al Dr. Irigaray, que es al que más me ha tocado ver ( y aún queda), por hacérmelo tan fácil.