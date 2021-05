Vacunación del profesorado

Debido a la actual situación sociosanitaria, diferentes profesores y profesoras del instituto público CIP ETI de Tudela queremos mostrar nuestro descontento hacia las medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra en cuanto a la política de vacunación, ya que han tomado la decisión de meter a todo el personal docente de FP, personal no docente y personal de limpieza como personal no esencial, y de este modo excluir al cuerpo de docentes y personal no docentes y de limpieza de centros de Formación Profesional del proceso de vacunación. Esta decisión implica poner en grave riesgo nuestra salud al existir un método de prevención de riesgos como es la vacuna. Ya que entendemos que la vacuna es la única forma de poder garantizar nuestra seguridad laboral. Por otro lado, queremos poner de manifiesto la importancia de tener a todo el profesorado, personal no docente y de limpieza vacunado para poder frenar la pandemia en la que nos encontramos.No podemos sino exigir que traten a todo el personal tanto docente, no docente y de limpieza por igual y dejen de clasificar al personal de centros de FP como si fuéramos de segunda categoría. No entendemos la discriminacion que continuamente sufrimos respecto al resto del colectivo. La enseñanza de ciclos formativos es esencial para el sistema, igual que lo somos los profesionales que ejercemos la docencia y no docencia en este nivel formativo.Nuestras vidas están en juego, la seguridad laboral debe estar por encima de muchas otras cosas, y por ello exigimos que nos traten de igual manera que al resto de los docentes, personal no docente y de limpieza y nos den una solución satisfactoria a nuestra petición. Entre todos y todas pararemos al virus.