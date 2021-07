Nueve años de espera

Que son los que me faltan para poder cambiar mi Documento Nacional de Identidad 3.0 por el nuevo DNI europeo 4.0. El pasado jueves llamé al 060 para coger cita y el funcionario que me atendió me dijo que solamente se va a expedir el DNI europeo a los ciudadanos que tengan el DNI caducado o a punto de expirar. ¿Y si yo quiero renovarlo voluntariamente antes de tiempo, podría hacerlo? «¡Lo siento, no!», me contestó escueto.

Justo antes de llamar, había leído el siguiente titular en la página web de la Moncloa: Grande Marlaska presenta el nuevo DNI Europeo, más seguro y adaptado a la legislación de la UE sobre identidad digital. Y en el desarrollo de la noticia, el ministro, en tono super cool, decía que su intención era que el nuevo documento pueda ser empleado por todos los españoles para que se beneficien de las novedosas tecnologías electrónicas. Subrayaba el liderazgo de España en identidad digital y bla, bla, bla. Qué manera de vender humo, de verdad.

En definitiva, me encuentro ante una falacia más que sale del Gobierno de Pedro Sánchez. Y ante su filibusterismo, estoy por actuar de igual manera. Y a lo mejor me robo yo mismo el DNI, pongo una denuncia y lo renuevo diciendo que me lo han robado; o raspo el chip digital y pido el cambio porque no funciona. Una de las dos opciones cae. Me lo voy pensando.