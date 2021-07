Normativa sobre perros en el embalse de Nagore

Una de cal y otra de arena para el Gobierno de Navarra en relación al mismo tema, un sobresaliente y un muy deficiente al mismo tiempo, cosa difícil de conseguir pero lo han hecho.

En primer lugar felicitar por las fabulosas zonas nuevas de ocio y baño creadas en el embalse de Nagore, cola del famoso Itoiz. Dos sectores y orillas, amplias, cómodas y agradables, que sin duda suponen un nuevo aliciente para los navarros y navarras. ¿Pero para tod@s? No, los muchos que tenemos en el seno de nuestra familia y hogar un miembro canino estamos directamente discriminados por nuestro Gobierno, ya que nos prohíbe acceder acompañados de nuestros perros de ninguna de las maneras ni en ninguno de los sectores o zona específica, ni atados ni sueltos, nada en toda la temporada de baños, directamente proscritos en este área en la que, evidentemente, hemos contribuido a su creación como todos los demás con nuestros impuestos.

Esta discriminación se hace si cabe más evidente y dolorosa si nos fijamos en que en nuestra propia Navarra, y con idéntico Gobierno al frente, tenemos otro embalse con otra maravillosa área de ocio y baños, por supuesto hablo de Alloz, donde desde hace muchos años se convive ejemplarmente entre todo tipo de usuarios y donde funciona una normativa, publicada en el BON para quien no la conozca, perfectamente detallada sobre los derechos, y evidentemente obligaciones, a los que todos tenemos que ajustarnos, siendo un modelo de larga trayectoria digno de exportar, pero no sólo no lo hacemos sino que directamente ni se ha sido capaz de copiar y aplicar en nuestro propio territorio.

Más sorprendente resulta comprobar, después de una mañana entera de llamadas y vueltas con los diferentes departamentos y técnicos, cómo ni en los departamentos de Medio Ambiente ni en el de Turismo afirman saber nada sobre esa normativa prohibicionista y sancionadora impuesta, a pesar de la existencia de cartelería con el propio membrete del Gobierno de Navarra. Especialmente interesante la amplia conversación con el amable técnico de Medio Ambiente, muchas gracias por dedicarme su tiempo y buen talante, quien me aclaró básicamente que con ellos no se había contado para nada, que ni se les había informado y que su clara opinión sería la de aplicar una normativa integradora al estilo de Alloz. Hay que recordar que este departamento es el que mide, entre otras muchas cosas, la calidad y salubridad de los espacios y las aguas, es decir que la presencia canina no afecta para nada a la misma como largamente se ha demostrado en Alloz.

Para terminar decir que al final de una larga mañana de infinitas llamadas y mensajes por las RR.SS. con el Gobierno de Navarra, ente global al que compruebo que alarmantemente le falta comunicación e integración de sus departamentos, me informan que quizá sea el departamento de proyectos estratégicos quien sepa algo al respecto. Después de varias llamadas infructuosas a dicho departamento termina una maratoniana jornada de intentar saber quién y porqué nos discrimina de esta manera en contraste con sus propios criterios aplicados en otras zonas.

Y ya puestos una petición, rectifiquen esta normativa posiblemente provisional y puesta de cualquier manera, de hecho no he encontrado nada en internet ni en el BON, y que se apliquen los modelos de éxito que tenemos en nuestra propia Navarra sin tener ni que salir fuera a buscar. Así sí, Nagore será una maravilla completa y para tod@s.

