No es poesía, el metaverso es la nueva apuesta de Mark Zuckerberg para seguir amasando millones gracias a su privilegiada reducción de impuestos. Mientras Bezos, Branson y Musk se lanzan a la conquista del universo, compitiendo para ver quién expulsa más basura espacial a la órbita terrestre en sus viajes turísticos, incrementando el peligro de futuras misiones de la NASA, el presidente de Facebook apuesta por el metaverso. Con unas gafas de realidad aumentada, va a crear su propio universo virtual 3D.La idea no es nueva, ya existen otros metaversos, pero si Mark pone el ojo es porque hay negocio billonario. ¡Atención millennials! Hijos de la obsolescencia programada, dejad de hacer selfis y crearos un avatar a vuestro gusto. Comprarle ropa, zapatos, coches de lujo, e incluso propiedades a modo de parcelas en un universo virtual. Todo se pagará con tokens de criptomonedas. ¿Para qué vivir una vida real de mierda si puedo ser Supermán en el mundo virtual? Hasta ahora los universos virtuales utilizan dos sentidos: la vista y el oído. ¿Qué pasará cuando inventen una vestimenta de malla con miles de nanosensores y que nos cubra todo el cuerpo? Entonces podremos tocar todo el metaverso y apreciaremos infinidad de texturas diferentes. Y luego, cuando puedan hacer lo mismo con el gusto y el olfato, ya no sabremos distinguir la fantasía de la realidad. Ese es el futuro que nos espera. ¿Qué la gente anda atolondrada por la calle mirando el móvil? Esperar, esperar... Esto no ha hecho más que empezar.