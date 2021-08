Carta abierta a la consejera de Hacienda, Elma Saiz

Con esta carta abierta dirigida a la consejera de Hacienda del Gobierno de Navarra, quiero expresar mi total indignación, a la vez que un ruego, para que haga las cosas o las haga hacer a sus funcionarios, de una manera correcta, a la vez que sencilla.Todo el mes de julio he querido efectuar mis obligaciones con la Hacienda Foral pagando mis impuestos de manera diligente. Se trata del pago del IVA, algo muy sencillo de hacer pero desde un tiempo atrás muy complicado por esto de la transición tecnológica. Como es algo novedoso, tengo que acudir a un teléfono que no está operativo y siempre da señales infinitas. Hay que pasar los No Sanfermines para poder hablar con un gestor que te da unas directrices que cumples, pero que desde el primer paso ya no sabes por dónde vas porque lo que te dijeron ya no se corresponde con lo que marca la página web. Hablo con otro gestor que me dice lo contrario del primero, pero sigo las instrucciones que también me da pero que es el viaje a ninguna parte. Me armo de paciencia, y junto con el gestor que tengo a mi lado, mi hermano, consigo acceder a una ventana que me da un poco de luz sobre el asunto, que no es otro que pagar mis impuestos. Después de varias semanas consigo cumplimentar la solicitud y culminar con éxito mi hazaña, que no es otra que pagar vía telemática.Señora consejera, haga bien su trabajo, o mande a sus funcionarios que lo hagan y faciliten la transición tecnológica de una manera sencilla, ya que así, facilitando la tarea recaudatoria, usted recibirá su sueldo que pagamos todos los contribuyentes navarros, así como que Navarra, nuestra comunidad, funcione mejor.