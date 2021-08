Juventud inmadura o política insensata

Ante esa pregunta que se hace Salvador Erro, pienso que la juventud actual, aunque tiene muchos títulos universitarios, como decía una tía mía, que no había estudiado en la Universidad, como la mayoría de los jóvenes entonces, pero le tocó de joven la guerra civil, el exilio, empezó a trabajar de muy joven, casi de niños, como a la generación de nuestros abuelos/as, padres y la nuestra y leía y viajaba mucho, dentro de sus posibilidades económicas, que no eran muchas, decía que no todo se aprende en los libros de texto, quizá a la juventud de hoy le pase eso.Ellos ahora están sufriendo los efectos de la pandemia, época de restricciones, cuando tenían que estar disfrutando de la mejor edad, pero nosotros/as no lo tuvimos nada fácil. Vivimos el nacionalcatolicismo, época de restricciones de movimientos.José Sacristán conoció a su padre con 6 años, porque estuvo preso. Mi padre también estuvo en Santoña, le tocó ir al frente con 18 años, movilizado por el Gobierno Vasco. Más o menos contaba lo que la mayoría de niños y jóvenes vivimos. Él quiso ser actor desde pequeño y pasó multitud de calamidades. A él le tocó cuidar a su hermana, que nació 10 años más tarde que él. Iñaki Gabilondo dijo un día en una entrevista en la televisión que fueron 9 hermanos, que los mayores cuidaban a los pequeños, porque sus padres tenían una carnicería en el Mercado de la Bretxa de San Sebastián. A mí me tocó con 13 años cuidar de mi abuela, porque antes, en la mayoría de las casas, había un abuelo/a. Mi abuela tenía demencia senil, ahora alzheimer y mi madre trabajaba y no le podíamos dejar sola. Alternando los turnos, yo iba a una academia, porque había suspendido el grupo de Ciencias, de la reválida y en la misma me preparaba para administrativa.Entonces no hacíamos viaje de estudios, algunos estudiantes de familias bien lo hacían, cuando terminaban PREU, ahora COU, porque les podían dar dinero para el viaje.Empecé a trabajar a los 16 años, tarde para la época, murió la abuela. Mi hermana lo hizo a los 14 años, las jornadas eran de 44 horas semanales. Muchos/as jóvenes entonces alternamos trabajo y estudio, en mi caso, para sacar el título de administrativa en la primera convocatoria por libre, que hubo en 1975.Dice Salvador que los jóvenes no tienen interés por la política, pienso que se equivoca, porque al final todo es política, municipal, económica, internacional, etcétera. Casualidad que la semana pasada hicieron un curso de verano en la UPV sobre Emprendimiento y estuvieron hablando que la gente hoy día no era emprendedora y hace años sí lo era, porque estuve trabajando de administrativa en los años 70 en la Asociación de Empresarios de la Madera y había mucha gente joven que creaba su empresa. También nacieron por aquellos años el Grupo de Cooperativas de Mondragón. Las empresas las crean los emprendedores, empresarios, no los gobiernos. Quizá a la gente joven, por muchos títulos y estudios que posean, les falta iniciativa para dar el paso. Tampoco están estudiando carreras o módulos de FP, que demanda el mercado laboral. Eso dicen algunos empresarios, que les faltan perfiles técnicos.