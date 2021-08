Situación laboral en el centro de salud de Elizondo

Desde el centro de salud de Elizondo queremos dar a conocer nuestra situación laboral. Nos enfrentamos a un panorama desalentador en cuanto a escasez de personal. Actualmente tres vacantes en medicina no cubiertas, media vacante de pediatría desde hace más de un año descubierta. Enfermeras y administrativos sin sustituir. Todo esto está haciendo que la atención a la ciudadanía vaya día a día deteriorándose a una velocidad alarmante y preocupante.El covid ha tomado protagonismo en nuestra jornada laboral: diagnósticos rápidos de covid con test antigénicos, PCR, seguimientos telefónicos, dudas y citaciones correspondientes a contactos y casos, vacunación covid. La capacidad de las agendas de médicos y enfermeras, ya menguadas por la falta de personal, se ven copadas y saturadas con la atención al covid y de manera irremediable la atención a pacientes con otras patologías se ve mermada salvo en situaciones de urgencia. Además de covid también debemos y queremos atender a pacientes con patología crónica, oncológica, mental, pacientes que requieren estudios y necesitan atención médica sea cual sea su grado de severidad.Llevamos años arrastrando problemas relacionados con la cobertura de personal de medicina. Estamos acostumbrados y hartos de la respuesta oficial, "no hay médicos", ¡como si la falta de médicos fuera un hecho irreversible que nos hubiera pillado a todos de imprevisto y no tuviera causas concretas! Evidentemente esta respuesta no nos la creemos porque es imposible creerse que los responsables de la Administración no fueran ni sean conscientes y conocedores desde hace décadas de las jubilaciones previstas de médicos en Navarra y de la constante migración de médicos a otros países y comunidades.Falta planificación a largo plazo. Ahora parece que los problemas también empiezan con las sustituciones de enfermería y administrativos. Este verano ni siquiera contamos con el personal mínimo imprescindible, estamos por debajo del mínimo. La plantilla está sobradamente castigada y aun así, hacemos malabares para garantizar la atención de los pacientes día a día. Estamos agotados y saturados asumiendo más de lo que podemos y debemos. Creemos que recomendar a la población que este verano acuda a los centros de salud solo para casos agudos, urgencias y descompensaciones no es la solución y nos hace sentir gran impotencia, frustración e indignación. Sentimos que vamos a la deriva. Nuestra sensación es la de abandono por parte de quien está dirigiendo y administrando Osasunbidea, dado que su respuesta hasta este momento es el silencio.¿Hasta cuándo vamos a tener que trabajar a este ritmo y en estas condiciones? ¿Cuándo los responsables de Osasunbidea nos van a proponer soluciones? ¿Cuándo se va a reforzar la atención rural?Necesitamos urgentemente políticos, planificadores y administradores de lo público de mirada larga capaces de prever y anticiparse a futuras pandemias de enfermedades con mayor letalidad que el actual covid. Queremos disculparnos con todas aquellas personas y pacientes que debido a esta coyuntura no se hayan sentido ni se sientan adecuadamente atendidos.

*Firman esta carta: Amaia Zabalo Amezqueta, Gorka Aranaz Urriza, Pakita Bertiz Lastiri, Beatriz Ochotorena Villanueva, Agurtzane Goienetxe Goñi, Miriam Ciganda Cenoz, Irune Tubia Barberia, Arantxa Gortari Arraztoa, Loinaz Azurmendi, Benedicto Aguirre Echeverria, Santos Irigoyen Ara, Amaia Iñarre Etxenike, Irati Lizarribar Bakaikoa, Quintin Campistegui Ramirez, Loinaz Elizegi Otxandorena, Paula González de la Riva Troncoso, Miren Uxue Ibañez Basterrica, Ainhoa Viela Irungaray, Mikel Barea Murga, Joaki Larramendi, Juana M. Urrutia Alberro, Arantxa Ugalde Irigoyen, Agurtzane Elizegi Narbarte y Olga Kirchner Amor