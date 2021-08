Agur, Fito

Joder Fito...¿te marchas sin avisar?... ¡Qué jodido! Necesito coger distancia para poder contemplar lo grande que llegaste a convertirte con tu forma de ser y de vivir, igual que necesito alejarme de algo grandioso para poder admirarlo en su totalidad.Tu implicación en distintas causas sociales, humanitarias y medioambientales era conocida por todas/os, entre otras cosas porque nunca te has escondido de nada ni de nadie y has luchado abiertamente por lo que tu creías y sentías.Pero hay otro Fito más intimo, menos mediático, aunque igual de luchador y tenaz.Llevabas 22 años en otro gran proyecto. La dignificación, visualización y los derechos de las personas con discapacidad intelectual. ¡Otra gran lucha!, como las que a ti te iban..., en la que desde el primer momento te enganchaste al carro de la integración en la educación ordinaria, las apymas, o colaborando en asociaciones como Anfas o Plena Inclusión Navarra, aportando tus conocimientos, experiencias y tu capacidad de trabajo.Muchos años en los que no te ha temblado la voz a la hora de hablar claro respecto a este colectivo, fueran quienes fueras tus interlocutores, porque siempre fuiste con la verdad por delante, sin aceptar ningún tipo de adulación o cohecho.Los que vivimos en este mundillo sabíamos que podíamos contar contigo para hacer lo que fuera. Tú solo decías, ¡sí!, ¿donde?, ¿cuando?,...Como pequeña muestra queda tu trabajo en el tema de las viviendas tuteladas o tus valiosas aportaciones a los futuros pliegos que el Gobierno de Navarra tendrá que aprobar para la gestión de los centros de día y residencias, así como lo que vivimos en las residencias por la pandemia... Por supuesto, siempre compartiendo trabajo e implicación con tu compañera... ¡Grande Pili!Fue en esta lucha donde se cruzaron nuestros caminos. Desde que llegasteis al Centro Las Hayas (Sarriguren), sentimos que éramos mucho más fuertes. Que con vosotros/as todo sería más fácil, porque desde el primer día os volcasteis en trabajar para todas las personas que habitan ese espacio. No es lo habitual.Nosotros/as, las personas que componemos la Asociación de Familiares y Usuarios/as del CAIDIS Las Hayas sentimos tremendamente tu marcha, especialmente los/as que componemos la junta rectora, ya que en poco más de un año hemos compartido muchas horas de trabajo, de angustia y también de felicidad...Para nosotros/as eres y serás insustituible.Agur Fito. Goian bego.