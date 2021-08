Sobre la situación en Afganistán

Esperaba, José Luis, un artículo tuyo más comprometido. El sábado leí el artículo Afganistán: fracaso y vergüenza de Occidente de José Luis Úriz. Esperaba que sacaras los colores a esta mentalidad de sinvergüenzas de creernos con derecho a invadir países, a imponer nuestros intereses económicos caiga quien caiga.Porque menudas milongas nos cuentan, ¿Estados Unidos abanderado de los derechos de la mujer? No es lo que he visto en Arabia Saudí, donde están bien asentados y las mujeres son encarceladas ¡por querer conducir!, no lo he visto en Qatar, y no lo he visto en México, donde Estados Unidos campa a sus anchas, y los asesinatos de mujeres también.Muchas de las cosas que hacen los talibanes son terribles, y me parece sano y bondadoso preocuparse por las personas que están en peligro. Pero no nos engañemos, ¿recordáis los cientos de miles de personas que huyeron de Afganistán cuando Estados Unidos y sus aliados llegaron allí con su guerra? ¿Y recordáis la frase de George Bush, que era presidente de Estados Unidos "por qué nos odian tanto"? ¿Qué habrán hecho allí Estados Unidos y sus aliados para que ese odio se haya mantenido tan vivo? ¿Qué habrán hecho para que unos desgarramantas de turbante y barba, equipados con armamento de rebajas, tengan semejante empuje, como dice José Luis?¿No debemos entender que el deseo más vivo que tiene la mayor parte de la población afgana es acabar con la invasión, con la presencia de esos occidentales que se creen todopoderosos? Yo creo que esa es la lección a aprender, basta de invasiones, basta de todopoderosos y basta de mentirosos.Bravo por preocuparse por las mujeres... ¿ya tenemos hecho el trabajo en casa? Y me resuena en los oídos el tema de la trata de blancas, de España prostíbulo de Europa... me resuenan otras cosas, y pienso: ¿a qué fueron los Estados Unidos y varios países europeos a Afganistán? Creo que la respuesta nos la dio el actual presidente Joe Biden: "hemos gastado mucho" o "el negocio no ha salido bien".Lo demás son milongas.