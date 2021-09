Más sobre la zona azul

He leído la carta al director en la que una vecina de la Txantrea se queja, con toda la razón, de no poder solicitar una tarjeta de residente para otro vehículo. Quiero exponer mi caso.Tengo un hijo de 12 años con una minusvalía del 84%, él vive con su madre en Ansoáin, empadronado allí. Yo en la Txantrea, empadronado. El vehículo está a nombre del hijo, por temas fiscales. Evidentemente él no lo puede conducir, y entonces no me conceden la tarjeta de residente para el vehículo. La única solución es poner el vehículo a mi nombre o empadronarse mi hijo en Pamplona, las dos "soluciones" tienen sus consecuencias. Sin embargo, si yo tuviera un vehículo de empresa y ésta confirmase que lo uso para desplazarme, entonces sí me la darían. Simplemente vergonzoso.