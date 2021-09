Que algunos responsables municipales pretendan anteponer la consecución de una misma cota en ambos lados del paseo de Sarasate, a costa de cargarse el magnífico arbolado, es aberrante y no tendría ni siquiera que considerarse. En aras de tanta movilidad amabilizada, eliminación de barreras, peatonalizaciones fuera de lugar (como en Carlos lll), carriles bici mal diseñados, absurdas limitaciones 30 imposibles de cumplir y obstáculos por todas partes en las calzadas, tanto para los vehículos como para los peatones, unido a peligrosos patinetes y bicicletas circulando como les viene en gana, estamos consiguiendo una ciudad cada vez más incómoda para todos.Esperemos que se imponga el sentido común, se respete el arbolado de Sarasate y no convirtamos ese precioso paseo en algo parecido a la frialdad desolada de la plaza del Castillo, con sus plátanos mustios y medio secos. El proyecto de Maya, avalado por los técnicos del Ayuntamiento, que son quienes tienen bastante más conocimientos y sentido común que algunos ediles, es perfecto. Y que mantenga dos alturas y no una plataforma continua es estéticamente mucho mejor.