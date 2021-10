Parque fotovoltaico en la sierra del Perdón

Me refiero a un proyecto para la construcción de un macro parque fotovoltaico en los términos de Adiós y Muruzábal que ocuparía el 20% de nuestro territorio, 300 hectáreas (425 campos de fútbol.) ¿Hay alguien que dude sobre el impacto tan brutal que ocasionará a nivel paisajístico y medioambiental?, ¿existen dudas sobre esta desproporción y la tremenda afección que nos supondrá a la gente que habitamos en estos pueblos?Leo, al informarme sobre estos macro parques, que muchos los comparan con la burbuja inmobiliaria y cuestionan su despliegue y proliferación acelerada y desordenada en zonas rurales y naturales. Leo, también, que científicos del CSIC alertan sobre el grave impacto y los daños irreversibles que pueden producir sobre la diversidad biológica. Y, si a esto añadimos, que un reciente estudio de Naciones Unidas señala que "hacer frente a la emergencia climática no debe contribuir a la pérdida sangrante de biodiversidad"; la preocupación, el miedo y las incertidumbres que me genera, son enormes.La empresa que acometería su ejecución, intentará, como cualquier sociedad mercantil, sacar la mayor rentabilidad al capital invertido. De ahí su interés por el gran tamaño de estas instalaciones pese a que en Europa se esté apostando por zonas urbanas, diferentes infraestructuras y construcciones más pequeñas para su mejor integración y menor afección en el medio natural. Pero, aunque parezca que todo tiene un precio, me alegra comprobar cómo ese poderoso caballero, don dinero, no tiene tanto poder para algunos agricultores que han rechazado su suculenta oferta y me solidarizo con todos los vecinos que protestan con todas sus fuerzas contra este terrible, nefasto y maldito proyecto.Les toca a las Administraciones realizar bien su trabajo, consensuar opiniones de todos los agentes implicados, canalizar y planificar estas instalaciones para que sean compatibles con la actividad agrícola, protección del paisaje, coexistencia con la biodiversidad y, en definitiva, calidad de vida de la gente.