La vivienda, un sueño, un derecho

Somos Las Poderosas. Hace muchos años que vivimos aquí. Nos sentimos parte de Pamplona y queremos seguir perteneciendo a esta preciosa ciudad. Sin embargo, si algo nos lo pone difícil, es el acceso a la vivienda. Sabemos que los precios de alquiler están disparados para toda la población, pero nosotras, migrantes, nos topamos con dificultades añadidas. Factores como el color de nuestra piel, ideas preconcebidas sobre nuestros lugares de origen o el idioma, se suman a otras dificultades materiales como los avales o las fianzas anticipadas. El mercado no nos lo pone fácil a quienes partimos de situaciones de gran desventaja.Cuando queremos alquilar un piso, muchas de nosotras sentimos cierta desconfianza por el hecho de ser perceptoras de Renta Garantizada. Esta prestación asegura que las personas residentes en Navarra y que no cuentan con suficientes ingresos puedan cubrir sus necesidades básicas y tener una vida digna. No debería importar nuestro lugar de nacimiento, las personas navarras que reciben esta prestación son iguales a nosotras. Por supuesto, antes de recibir la Renta Garantizada, nuestra prioridad es trabajar. Muchas ya lo hacemos, otras estamos buscando un empleo activamente, otras nos seguimos formando para ampliar nuestras posibilidades. El trabajo es muy importante para nosotras: es nuestra llave para regularizar nuestra situación administrativa y para encontrar una vivienda. Sin embargo, todo se hace cuesta arriba: sin empleo no hay papeles; sin empleo y sin papeles, ¿quién nos va a alquilar un piso? Y sin un lugar digno donde descansar, ¿cómo podemos trabajar? Al igual que Virgina Woolf, reclamamos la importancia del espacio propio, un lugar que nos permita vivir dignamente y desarrollarnos como merecemos todas las personas. Somos mujeres que ansiamos trabajar, disponer de nuestros propios ingresos y ser independientes. Necesitamos una solución. Necesitamos que nuestro derecho a tener un hogar deje de ser un sueño y se convierta en una realidad. Somos luchadoras y seguiremos siéndolo, por nosotras y por todas las mujeres que viven en Navarra, sean migrantes o sean autóctonas.

*Happy Omorogbe, Favour Roberts, Joy Ihowa, Joy Idemudia, Samia Mustakim, Mouna Rezgui Charni, Sekinat Lawal, Loveth Noghama, Precious Victor, Joy Hope Ehigie, Mary Peter Elwoh, Gift Enehizena, Ivonne Mendi, Lydia Osifo Fustes, Joy Amen Omoruyi, Satoko Kojima Hoshino, Joy Ogbeide, Oketoki Idowu, Angela Joseph, Loveth Oghosa Ukpomnwan, Diana González, Nagore Etxaburu, Belén Arnedo