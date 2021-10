SOS Atención Primaria

Últimamente he recibido muchísimos testimonios de pacientes, e incluso profesionales sanitarios, que coinciden en aseverar que la Atención Primaria, que era el orgullo de Navarra, está totalmente patas arriba con la consiguiente desatención a las personas enfermas y la sobresaturación de sus buenos profesionales.En mi familia tenemos la suerte de contar con dos médicas de gran categoría humana y profesional que considero realmente que representan el buen hacer de todos nuestros profesionales sanitarios. El problema está en el sistema y en las directrices políticas, que no terminan de apostar por la salud pública dotándola de los recursos que se merece. Ciertamente, todo este declive se ha acrecentado con la pandemia, pero ya es hora de tomar medidas urgentes y serias para paliar este desastre porque hay vidas humanas por medio.Ahora que se negocian los presupuestos y se dice que vienen tantos dineros de Europa, ruego encarecidamente a la representación política que discierna con rigor y seriedad y priorice en las inversiones. Menos trenes obsoletos y mega proyectos propios de otros tiempos y más inversión en lo que realmente necesitamos la ciudadanía navarra. Hay que volver urgentemente a la atención presencial con tiempos razonables y cuidados, ya que los y las médicos no son la pitonisa Lola. Más cuidado, atención y medios para la Enfermería. Más personal administrativo. Más recursos, ya!!Empecemos la casa por la base de lo comunitario y lo sanitario. Lo demás vendrá por añadidura.Señora Chivite, no mire tanto a Madrid y mire más a la matrona que orgullosa se yergue cerca de la sede de su partido.