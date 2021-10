Transporte escolar, una pesadilla sin final

(Auzalar y San Miguel de Orkoien) El pasado martes escuchaba atónita cómo el consejero de Educación respondía a un periodista ante una pregunta lo siguiente: "que estamos pidiendo un transporte a la carta y que es imposible de gestionar"

Nos dice que nuestras hijas e hijos salen de la escuela a la misma hora que en el curso 2019/2020. Esto es cierto, pero se nos olvida que entonces teníamos una jornada partida y que todo el alumnado salía a la misma hora. En cambio actualmente tenemos una jornada continua, con un 91% del alumnado transportado queriendo regresar a su casa tras el comedor. Alumnado que no puede usar su derecho a autobús por no haber conseguido el 100% de votos para el cambio de horario. Sí, las familias podemos ir a buscarles, pero no olvidemos que son escuelas comarcales que acogen a niñas y niños de pueblos que tienen unos cuantos kilómetros de trayecto. No todas las familias pueden ir a buscarles, y en consecuencia se ven obligados a hacer uso de unas extraescolares que no quieren para que su hija/o regrese en autobús. Restándole a ese niño/a horas de ocio, tiempo en familia, descanso o estudio de una forma no voluntaria.

Dice que ahora, al votarse la jornada con la que cada centro continuará, podemos elegir de forma libre el horario en el que queremos que nuestras hijas e hijos regresen a casa. Y no, no elegimos de forma libre porque nuevamente nos encontramos con que queremos una jornada continua pero nuestras hijas e hijos no llegarán a casa hasta las 17 horas porque será imposible conseguir el 100% de votos para cambiar el horario de autobús.

Habla del importante presupuesto que se destina al transporte escolar, y a nosotras (las familias) nos gustaría saber por qué permitimos que cada día haya 4 enormes autobuses en la puerta de la escuela para que sean utilizados por un número bajísimo de niños/as. Autobuses prácticamente vacíos. Y yo me pregunto ¿no sería más beneficioso para todas y todos unificar a estos niños/as en un único autobús? ¿Unificar rutas y dejar el resto de líneas para el alumnado que regresa cada día en vehículos particulares a su casa?

Lo que vemos cada día no tiene ninguna lógica. Hemos dado propuestas y no hemos visto ni un solo indicio de querer buscar una solución.Una vez más sentimos que bajo el pretexto del covid se evita dar soluciones, se nos niegan derechos y no se asumen responsabilidades.

Y, como siempre, una y otra vez nuestras hijas e hijos siguen siendo los grandes perjudicados/as.