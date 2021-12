A Sus Majestades Reyes Magos

Queridos Reyes Magos: Me dirijo a vosotros con el convencimiento de que será más fácil conseguir algo a través vuestra que si lo hago directamente al alcalde de nuestra ciudad Sr. Enrique Maya.Os cuento: Hace unos meses nuestro alcalde decidió apoyar y patrocinar un evento hípico en los fosos de la Ciudadela. Para ello, en el mes de agosto se descargaron toneladas de arena y una parte de los fosos quedó inutilizable para los ciudadanos.Una vez finalizado el evento, pasó tiempo para que se procediera a la limpieza de este espacio y retirada de la arena. Hoy, 21 de diciembre, es el día en el que la zona sigue sin recuperarse y sin poder ser utilizada por los ciudadanos.Sin entrar en otro tipo de valoraciones, interés, costes, etcétera, no parece de recibo que por la celebración de un evento se nos prive durante prácticamente medio año del disfrute de la zona.Por todo ello, os agradecería que en vuestra visita de este año a nuestra ciudad convencierais al Sr. Alcalde para que esto no vuelva a ocurrir, bien no repitiendo el evento o cuando menos buscando otros espacios más adecuados, plaza de toros, clubes hípicos..., de forma que no interfieran con espacios comunes de los que todos tenemos derecho a disfrutar.Y ya de paso, y teniendo en cuenta que en Pamplona no existe ninguna instalación municipal para la práctica del atletismo, además de recepciones a los medallistas haga algo para mejorar las condiciones de entrenamiento de nuestros atletas.