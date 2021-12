Qué fácil se gestiona la sanidad navarra

Otra cosa es hacerlo bien. Yo, como muchos sanitarios del SNS-O, padecemos esta fácil gestión. Pensaba que gestionar un ámbito como la salud era una ardua tarea y más cuando explosiona una pandemia que ya se acerca a los 2 años. Estaba totalmente equivocado.– Que no hay enfermeras, pues fácil, se convocan oposiciones para que se den de baja en las listas de contratación o rescindan contratos para poder estudiar.– Que no se soluciona la falta de personal, pues fácil, que el supervisor se las apañe pidiendo cambios de turno, favores a su personal prácticamente todos los días; cómo vas a decirle que no a quien ha sido tu compañero durante tantos años.– Que estas medidas son insuficientes, pues fácil, los días que ni con favores se cubren se paga productividad, que entre todos los navarros no es tanto dinero.– Que persiste el problema, pues fácil, no se les concede vacaciones, total están aquí por vocación.– Que continúa la escasez de personal, pues fácil, a los muy pocos afortunados que les ha tocado por sorteo vacaciones se las anulan, como me ha ocurrido a mí, que un día antes me comunicaron que tenía que trabajar la noche de Nochebuena por necesidades de servicio. Total, para los sanitarios es una noche cualquiera. Esto no me lo esperaba, ya que la consejera de Salud había afirmado que sólo había ocurrido excepcionalmente y a eventuales. Si no se han anulado muchas más vacaciones es porque no nos han dado la opción de solicitarlas al no haber personal disponible, y en cuanto a lo de eventuales, yo soy funcionario, sin más para puntualizarle.– Que 81 sanitarios de la unidad escriban 4 cartas a Dirección de Enfermería, al gerente del HUN, al del SNS-O y a Recursos Humanos para informarles de nuestros problemas, pues fácil, no se responden y no pasa nada.– Que al no obtener contestación mandamos un escrito a este diario, pues fácil, seguimos esperando respuestas. Yo, ingenuo de mí, pensaba que algún sindicato iba a leer la carta y se pondrían en contacto con la unidad. Seguimos esperando, también a ellos.Por si esto fuera poco, leo atónito cómo nuestra consejera promete un refuerzo inmediato de 110 enfermeras para Atención Primaria, parece ser que nadie le ha comentado que no hay enfermeras disponibles.Yo nunca me he considerado un héroe por hacer mi trabajo, ni antes ni durante la pandemia, pero desde luego que sacar el trabajo adelante en esta situación es de héroes.

El autor es Enfermero en la UCI-B