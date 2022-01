Oposición de Enfermería, nos estáis matando

¿En qué estáis pensando? Ah sí, en cambiar el nombre de "Complejo Hospitalario de Navarra" a "HUN" (Hospital Universitario de Navarra), muy importante en este momento.

Soy enfermera y estas líneas son el sentir de muchos compañeros, no sólo el mío. Me pregunto hasta cuándo vais a seguir mirando para otro lado. Creéis que adelantando un examen vais a "recuperar" personal... Qué equivocados estáis. No se van a poner inmediatamente disponibles y quienes están ahora no aguantan más. Ya lo decía hace poco un compañero de UCI, jugáis a gestionar y obviamente no se puede hace peor. Sois incapaces de reconocer que os viene grande, total, no vais a sufrir vosotros las consecuencias.

Estamos en la sexta ola y parece no importaros, llevamos meses denunciando la situación insostenible a la que nos está llevando vuestra pésima gestión y miráis para otro lado. Se plantea abrir nuevos servicios para asistencia covid ante la situación que se está viviendo y que llevamos viendo venir a pie de cama desde hace meses, y al día siguiente publicáis fecha de examen en tres semanas. Claro, os pasáis el tiempo "querido Gobierno" diciendo que no hay presión asistencial... Señora Santos Induráin, ¡se trata de prevenir! Palabra que tú como médico de AP deberías de conocerla muy bien, no esperar a que llegue la ola y estemos con la soga al cuello. No es la primera, es la sexta y seguís cometiendo los mismo errores y para variar, llegando tarde a la solución. No habéis aprendido nada, es más, cada vez lo hacéis peor. En una situación de pandemia como la que estamos viviendo, sois incapaces de poneros de acuerdo los partidos y llegar a consenso, porque esto no va de colores o siglas, señores, va de buscar soluciones en conjunto, no de miraros el ombligo propio. Tomáis a diario decisiones sobre lo que desconocéis, y somos los mismos quienes pagamos el pato.

Un examen OPE a las 16h de la tarde de un domingo... porque en un turno de hospital es cuando menos personal necesitáis. Personal que según donde trabajes (Tudela, Estella...) no llegas a tiempo, y que desde Pamplona también vas justo contando que no tengas complicación de última hora, porque tendrás que decidir entre atender a un paciente o llegar a tiempo a un examen, por supuesto sin comer, del cual depende tu futuro laboral. Muy lógico todo. ¡Ah! Y coincidiendo con día de jornada de Osasuna. Lo digo por la zona, por aparcar. Ni si quiera contempláis que pueda salir brote de sanitarios, total, luego dirá Carlos Artundo (director general de Salud) que el brote de los sanitarios sale del entorno social, no del trabajo. Como aludió hace unos pocos días ante las bajas en la época navideña, los test determinan ya el lugar donde lo has cogido.

Somos número en una lista, pero detrás existe una persona, con circunstancias y vida personal y familiar. Soy de las que pienso que un examen tipo OPE es injusto por muchos motivos... pero que desde luego no vamos en las mismas condiciones a esta convocatoria todos los participantes, lo ve cualquiera. Sindicatos y colegio de enfermería, tampoco os importamos absolutamente nada, no nos representáis, no hacéis nada en esas reuniones de las presumís tener con altos cargos cuando subís a las plantas asistenciales con vuestros folletos propagandísticos para luego agachar la cabeza. Por necesidades de servicios deberían obligar también a que recuperéis vuestros puestos en lo asistencial. Aunque no tengo datos al respecto, supongo que habréis sido muy pocos los que por decisión propia hayáis querido volver, si es que ha habido alguno. Ojalá me equivoque. Colegio de Enfermería, deberíais haber estado lidiando esta guerra y os dedicáis a llevar cartas de la patrulla covid a los colegios, ¡y qué colegios! Qué bien salís en las fotos, pero qué poco nos representáis. Estamos obligados a inscribirnos para poder ejercer, pagando cuotas que no sé hasta qué punto salen rentables. Irónico que seáis nuestra representación en conjunto como "institución" y que no déis la cara por nosotros. Lástima. Participáis en un estudio colaborando con la UPNA donde se llega a la conclusión que 2 de cada 3 enfermeras padecen ansiedad, estrés, depresión... Os aseguro que falta representación en ese estudio porque no ha habido participación completa, muchos cansados hasta para rellenar el cuestionario y porque somos conscientes de que se queda todo en datos, no hay soluciones. Y vosotros también miráis para otro lado.

Estamos pagando un precio muy alto por vuestras decisiones, Gobierno, sindicatos y Colegio, malas decisiones, pésima gestión. Lo estamos pagando con lo más valioso, la salud, la nuestra, física y mental. Os estáis cargando la vocación del personal y la sanidad. Sólo os importan vuestros desafortunados objetivos, convocar la oposición pese a quien pese y en mitad de una sexta ola. ¡No tenéis vergüenza!

No os merecéis los profesionales que tenéis. Gracias compañeros enfermeros (y otros estamentos) por vuestro esfuerzo y dedicación y siempre con una sonrisa aun siendo un pésimo momento. Al resto, ¡muchas gracias por nada! Nos estáis matando.

*La autora es enfermera