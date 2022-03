No puedo ni debo callarme ante tanto sufrimiento, tanto dolor, al ver con horror las imágenes de niños y mayores que por la guerra ya no tienen vida. Se la han arrebatado. Es impotencia pensar cuál sería su futuro. Vivirán con odio porque no podrán olvidar. ¿De qué mundo ha venido para tener en jaque a las naciones y hacer valer su fuerza y arrasar con todo? Una vida vale más que las riquezas de la tierra. No hay perdón. Se le juzgará por crímenes a la humanidad. Eso espero.