Carta a los saharauis

Una vez más los españoles os dejarán en la estacada. Los españoles del Partido Socialista, especialistas en cambiar de chaqueta cuando creen que les conviene. Poco de fiar. Muchos estuvieron en el Sáhara en el ejército y saben, o tuvieron la oportunidad de saber, quiénes sois. Lo digo porque yo también allí en la mili, obligado, pero estuve. Yo os di clases de Matemáticas y de Inglés en la jaima y, a cambio, me obsequiábais con tres tes y aprendí a sentir como vosotros. A los que se dicen a sí mismos socialistas, cuando mandan no les gustan las independencias, solo quieren las autonomías controladas por ellos y su oposición; sobre todo lo que entendemos en lenguaje popular como fachas o fascistas. No os queda otra que seguir luchando; pero no os fiéis de los que cambian de chaqueta sin ningún pudor.