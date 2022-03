El Ayuntamiento no quiere animales

El Ayuntamiento no quiere animales

Desde que comenzó la actual legislatura, el Ayuntamiento de Pamplona viene censurando la instalación de mesas informativas a determinadas asociaciones en defensa de la vida de los animales, excusándose en una ordenanza obsoleta, sin tramitación legal ni publicación en el BON. El consistorio no permite colocar en determinados puntos del centro de la ciudad mesas informativas sobre campañas de concienciación en el respeto hacia los animales, alegando no ser una actividad consolidada, añadiendo además que dicha actividad generaría supuestas molestias y ruidos para todo el vecindario. Ruidos que sin embargo, vienen dados por otro tipo de eventos que sí son permitidos en estos mismos emplazamientos. En sus resoluciones 1295, de 23 de agosto de 2021 y 446 de 28 de febrero de 2022, sobre los respectivos recursos presentados, el Tribunal Administrativo de Navarra ha resuelto que la denegación por parte del Ayuntamiento de Pamplona de la colocación de mesas informativas en la vía públicas es injusta, arbitraria y discriminatoria, así como contraria al principio de igualdad (artículo 14 de la Constitución Española). Con estos antecedentes, no resulta extraño ver cómo este mismo consistorio lleva cerca de un año sin dar respuesta a una serie de instancias interpuestas pidiendo información pública, sujeta a la ley de transparencia 19/2013 de 2 de diciembre y ley foral 5/2018 de 17 de mayo, sobre la campaña de supuesto exterminio de la población palomar en el término de Pamplona. Esta postura retrata claramente la aversión de este ayuntamiento hacia los animales, sean estos de compañía y miembros de nuestra familia o bien, cualquier otro tipo de animales. Animales por otra parte, a los que la propia ley reconoce su capacidad de sentir en el artículo 333 bis, ley 17/2021 de 15 de diciembre.