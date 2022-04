Armas no, por favor

En estos tiempos de guerra que estamos viviendo ahora entre Rusia y Ucrania, me viene alguna pequeña reflexión como el No a la guerra que es lo que pensamos prácticamente todos los humanos. Y decimos no a la guerra y mandamos armas a Ucrania. Eso en mi pueblo se dice que el No a la guerra no queremos porque las armas son para que haya guerra. Un exdirector del CNI dijo en una entrevista: "Es una gran verdad que mandar armas a Ucrania es prolongar la agonía para luego perder y quedar aniquilado". Las guerras son siempre por negocios materiales que interesan a unos pocos, saliendo la sociedad totalmente perjudicada. No a la guerra, ahora y siempre. Y no a las armas también.