El gran trabajo de nuestros héroes

Creo que es algo evidente el desprecio cada vez mayor hacia los cuerpos de Policía. Yo al principio no era muy consciente de esto, es decir, siempre he sabido que hay personas que no respetan la profesión o que tienden a generalizar a raíz de situaciones concretas, y por ello pensar que todos los policías son iguales, pero fue el otro día mientras veía un vídeo cuando me di cuenta de esta triste realidad. El vídeo en concreto era de un chico que decía que jamás podría salir con alguien policía, alegando que "no sirven para nada" y que "no son útiles". Esto me pareció totalmente injusto; ¿acaso no somos capaces de ver todo lo que hacen por nosotros? Aquellos a los que llamamos inútiles están trabajando diariamente en distintas investigaciones para proporcionarnos la máxima protección y ofrecernos un lugar libre de peligro. Y aunque estos peligros nos queden muy lejos, la realidad es que están sucediendo, pero gracias a la actuación de la policía a ti no te está tocando vivirlo. Y es justo por esto por lo que hacen tan bien su trabajo. Nos protegen de situaciones que pensamos que solo suceden en las películas, sin darnos cuenta de que también pasan en la vida real. Gracias a ellos podemos vivir un poco más tranquilos sabiendo que siempre habrá alguien preparado para intervenir. Así que sí, gracias a los policías hay menos ladrones, menos violadores, menos pederastas, menos fraudes... convirtiendo a Navarra en una Navarra más segura. Por ello, me gustaría dedicar esta carta a todos los policías; Policía Foral, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal, y a los demás cuerpos policiales fuera de Navarra, para agradecerles el trabajo que hacen cada día para mejorar la seguridad de todas las personas, aun sin conocerlas y a pesar de que estas no les muestren agrado, sino todo lo contrario. Gracias.

Alumna del colegio Irabia-Izaga