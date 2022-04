40 años de la primera Ley General de Discapacidad: LISMI

El día 7 de abril de 1982 se promulgó la primera Ley de integración social de las personas con discapacidad. Esta ley ha sido la base de las políticas públicas de discapacidad y supuso un avance en la inclusión y la visibilidad de las personas con discapacidad como ciudadanía con derechos, así como un apoyo para sus familias. Fue el resultado de la presión que las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias ejercieron en un momento de grandes cambios en la sociedad española y con la que se pretendía no dejarlas atrás. Sentó las bases para su inserción social y laboral que, hasta ese momento, dependía de las familias y de las asociaciones, siempre un paso por delante de las administraciones. Y sirvió de instrumento al movimiento asociativo, en su incipiente papel como sociedad civil organizada, para sus reivindicaciones.Sin ella no estaríamos en el punto donde estamos ahora. Ha servido para avanzar, aunque sigamos sin resolver íntegramente ninguno de los temas que recogía en su articulado.Estamos en un país en el que no nos cuesta legislar, pero nuestro gran problema es que cuesta mucho el cumplimiento efectivo de las leyes que nos atañen. Las leyes, si no se desarrollan normativamente, si no se acompañan presupuestariamente... son una mera declaración de intenciones. Y es muy frustrante.Hay que quedarse con lo bueno que nos ha dejado la LISMI, ya que ha permitido mejorar la respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. En este momento ya hemos superado la visión, el enfoque y los conceptos que en ella se recogía, con su actualización a través del Real Decreto Legislativo por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, así como otras normativas posteriores, y esta celebración sería un buen momento para la aprobación de la modificación del artículo 49 de la Constitución ajustando la definición de las personas con discapacidad desde estos nuevos enfoques. El lenguaje utilizado es el principio de una percepción correcta y un trato adecuado.

La autora es Presidenta de CERMI Navarra