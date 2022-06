A Jacinto Martínez Alegría

En más de una ocasión te he felicitado por tus escritos en DIARIO DE NOTICIAS. Recuerdo cierto detalle en uno de ellos que para rato se me olvida. Le llamabas "nuestro diario". Conmovedor. Aprovechándome de su acogida, mis mejores deseos por tus 89 años.Repasando recortes que guardo como un tesoro, apareció uno curioso con fotografía incluida. Un galo (¡perdón! francés) que en el 2018 tenía 107 años y andaba en bicicleta.Cuestión de imaginación, Jacinto. La estática junto a la ventana y a pedalear, pero sin pasarse. No se trata de subir el Turmalet. Suave y según vayas adquiriendo forma te atreverás a más. Si eres amante de la música puedes hacerlo a ritmo de samba, pasodoble o o que gustes.¿De donde surgen semejantes ideas? Es fácil. Soy gran aficionado al cine. Por las noches, cuando me siento ante la pantalla de la televisión a ver alguna película, no estoy arrellanado en cómodo sillón. El Ciclostatic, aunque tenga muchos años, funciona bien. Incluso me pongo tieso en los pedales como si estuviera subiendo Etxauri. ¡Qué idea!Desearte pronta recuperación y ánimo para seguir escribiendo. Entre los hijos seguro que habrá alguno que se preste hacer de escribano. Algo muy antiguo. Dichos menesteres los llevaban a cabo las personas más cercanas. Otra idea. ¡Vaya día llevo!Saludos.