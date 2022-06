Coches adaptados para el examen de conducir

Hace unos días se publicaba que 4.000 personas están en espera para realizar el examen práctico de conducir en Navarra. Pues imagínense que ocurre si usted es una persona con discapacidad física y necesita un coche adaptado. Directamente no puede hacer el examen práctico en Navarra y deben irse a otra comunidad autónoma. Si usted tiene una extremidad superior no funcional, el único coche adaptado en Navarra (Autoescuela Zunzarren, sirva estas líneas para agradecer a Zunzarren dicho apoyo desde hace años al colectivo), no es válido según el nuevo requerimiento de la Dirección General de Tráfico en Navarra. ¿Por qué? Coche automático, con freno de mano manual, y en una maniobra con coche parado, no es posible soltar (la única) mano del volante para accionar el freno manual. Respuesta: "Son lentejas y si usted quiere estudiar Ingeniería Aeronáutica, váyase a Madrid". Como el mango de la sartén está en las manos de quien está, poco más se puede hacer en esta parte de la ecuación. En el otro lado de la ecuación está claro que lo que no es mainstream no interesa porque no hay business, y más en estos tiempos, pero como sociedad no debemos olvidar a los colectivos más vulnerables, ni ahora, ni nunca. ¿No es posible en Navarra tener un coche adaptado a dicha discapacidad? La DGT permite, según su Instruccion-2022-01, la cesión de coches adaptados (cumpliendo la extensa normativa y homologaciones) por parte de autoescuelas o entidades privadas a las personas con discapacidad para poder realizar las prácticas y el examen práctico. Dado que la revolución tecnológica en el sector de la Automoción juega a favor en este caso de la integración de dicho colectivo, se hace cada vez más factible esta adaptación.A quien corresponda o quiera hacerse corresponsable.