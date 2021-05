'Rodeaos' de comunistas estamos

Tal vez ustedes no lo crean, pero esto que propone Biden de subir los impuestos a los ricos no es nuevo. En España lo verán muchos incluso como comunista, pero, bueno, con la prensa que tenemos ya hasta subir un 1% los impuestos y no poder tomarse cañas a mansalva mientras tienes la tasa de ingresados en UCI más alta de Europa es comunista. Hoy en día, el porcentaje más alto que paga un millonario en Estados Unidos por sus ingresos es un 37%, pero entre 1932 y 1981 no bajó del 60%. Hubo años en los que los multimillonarios pagaron el 94% de sus ingresos. En los Estados Unidos de Norteamérica. Esto lo cuentas aquí y se te mean, pero es así: los liberales Estados Unidos tenían tasas por su parte superior del 60, 70 y 80%, que se elevaron al 90 y pico % en la Gran Depresión o en la Segunda Guerra Mundial. Llegó Reagan y cortó todo esto y así llevamos en medio mundo 40 años, tratando de entender cómo el 1% más rico posee semejantes barbaridades de dinero, al tiempo que se extiende como la peste la nada edificante idea social muy española de que para qué pagar impuestos si solo y nada más que solo se van en cargos, pagar deudas, estructuras, etc y las cosas positivas nunca se vieran beneficiadas. Pero si en USA lo logran quién nos dice que esto no venga de una puta vez a la egoísta Europa, en la que la pandemia ha pegado tanto o más que allá y que va a necesitar de todo y de todos para salir de este agujero cósmico. Biden quiere recuperar la hegemonía mundial y no va a impulsar sino asuntos que otros presidentes de su país nada sospechosos de comunistas ya impulsaron. Habrá que ver cómo encaja esto Europa y especialmente esta España que es oír subir un impuesto o poner un peaje y lanzarse en masa a los brazos de la derecha, porque de la pandemia ha salido mucha más gente proclive a pagar menos, a echar cañas de 12 en 12 y a pensar menos en el conjunto que lo contrario.